Igel in Gefahr: Kommt im Landkreis Zwickau ein Nachtfahrverbot für Mähroboter?

Zwickau
In Leipzig und Chemnitz zeigen nächtliche Verbote Wirkung. Nun steht der Landkreis Zwickau vor der Entscheidung. Die Fraktion SPD/Linke/Grüne fordert ein Verbot, doch manche sind skeptisch.
Igel haben im Herbst viel zu tun: Sie fressen sich Fettreserven an, bauen ein isoliertes Nest und schlafen dann bis Ende März. Während des Winterschlafs entgehen sie den oft tödlichen Mährobotern, die häufig rund um die Uhr den Rasen trimmen. Doch im Frühjahr beginnt die Gefahr für die nachtaktiven, streng geschützten Tiere von Neuem. Laut...
