Ilse Bähnert geht in Zwickau auf Mörderjagd

Als Ilse Bähnert ist Tom Pauls einem mysteriösen Mordfall auf der Spur. Doch wird die sächsische Antwort auf Miss Marple den Verdächtigen in der „Neuen Welt“ in Zwickau auch fassen?

Als Ilse Bähnert, vom Fernsehprogramm ermüdet, in ihrem Ohrensessel eingeschlafen ist, wird sie von einem Anruf geweckt. Am anderen Ende meldet sich „Strietzel Manfred", der in der „dunklen Systemzeit" im Souterrain ihres Hauses gewohnt hat und nun im Wortsinne zum Kommissar aufgestiegen ist – Bähnerts Lieblingsbäcker, der Bäcker...