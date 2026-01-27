Im Gewandlabyrinth: Zwickauer Fundus hütet 100.000 Kostüme

Fasching steht vor der Tür und das passende Kostüm fehlt noch? Im Theaterfundus Zwickau werden Faschingsfans fündig: von Rokokokleidern über Fracks bis hin zu Fantasiekostümen.

In einem Labyrinth aus Kleidungstücken schlängelt sich Obergewandmeisterin Dorit Born-Drechsler durch den Theaterfundus Zwickau. Die Gänge sind bis unter die Decke gefüllt mit Kleidern, Hemden, Röcken und Kostümen aller Art. „Ich komm hier schon kaum mehr durch, so voll ist es hier“, sagt sie. Der Fundus wächst stetig. Wird ein...