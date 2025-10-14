Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Im Hirschfelder Tierpark sind die neuen Wölfe da: Doch wie sollen sie heißen?

Fotogen scheint der Zweijährige zu sein. Er schaut schon in die Kamera.
Fotogen scheint der Zweijährige zu sein. Er schaut schon in die Kamera. Bild: Ulrich Graßl
Zwickau
Im Hirschfelder Tierpark sind die neuen Wölfe da: Doch wie sollen sie heißen?
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein neugieriger Kurz-Schwanz und seine Schwester sind am Freitag angereist. Seit Montag sieht man sie auch im Außengehege.

Die Neuen sind da. Am Freitag reisten die Geschwister aus Wiesbaden an. Am Wochenende hockten sie noch drinnen. Seit Montag stromern sie durch den Garten. Die Nachbarn nehmen es locker. Kein Gezeter bei den Wildschweinen, kein Gebrumm bei den Bären. Die neuen Wölfe sind willkommen.
