Im Hirschfelder Tierpark sind die neuen Wölfe da: Doch wie sollen sie heißen?

Ein neugieriger Kurz-Schwanz und seine Schwester sind am Freitag angereist. Seit Montag sieht man sie auch im Außengehege.

Die Neuen sind da. Am Freitag reisten die Geschwister aus Wiesbaden an. Am Wochenende hockten sie noch drinnen. Seit Montag stromern sie durch den Garten. Die Nachbarn nehmen es locker. Kein Gezeter bei den Wildschweinen, kein Gebrumm bei den Bären. Die neuen Wölfe sind willkommen.