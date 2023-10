Im Kreis Zwickau und im Vogtlandkreis: Polizei stoppt VW-Fahrer mit 138 km/h statt 70

Eine groß angelegte Tempokontrolle hat die Polizeidirektion Zwickau durchgeführt.

Landkreis.

22 Verstöße im Bußgeldbereich: Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr im Kreis Zwickau und im Vogtlandkreis. Insgesamt 21 Kontrollstellen hat es gegeben, heißt es aus der Polizeidirektion Zwickau. Innerhalb der vierstündigen Kontrolle haben die Beamten die Geschwindigkeit von insgesamt 3457 Fahrzeugen gemessen. Im Ergebnis wurden 108 Fahrzeugführende festgestellt, die die Geschwindigkeit überschritten. Spitzenreiter an diesem Tag war ein VW-Fahrer, der auf der S 286 bei erlaubten 70 km/h mit 138 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von rund 635 Euro, heißt es. (jarn)