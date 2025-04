Im Krisenmodus: Die Münchner Sicherheitskonferenz kommt am Mittwoch nach Zwickau

„Zeitenwende on tour“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die am Mittwoch Halt in Zwickau macht. Bürgerinnen und Bürger sind zum Mitdiskutieren eingeladen. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Spätestens seit dem jüngsten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington ist klar: Die europäische Friedensordnung steht vor den größten Herausforderungen seit Ende des Kalten Krieges. Auch vor diesem Hintergrund gastiert am kommenden Mittwoch, dem 2. April, die Veranstaltungsreihe „Zeitenwende on... Spätestens seit dem jüngsten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington ist klar: Die europäische Friedensordnung steht vor den größten Herausforderungen seit Ende des Kalten Krieges. Auch vor diesem Hintergrund gastiert am kommenden Mittwoch, dem 2. April, die Veranstaltungsreihe „Zeitenwende on...