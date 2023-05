"Im Moment tobt die Hölle" - Vielauer Tierheim kann sich vor Fundkatzen kaum retten

Die junge Katze liegt apathisch in der Transportbox. Eine kahle Stelle am Rücken weist auf eine Bissverletzung hin. An der Nase des schwarz-weißen Tieres ist Ausfluss getrocknet. "Ein Hinweis auf Katzenschnupfen", erklärt Sabine Munthel vom Tierschutzverein Zwickau und Umgebung, die besorgt in die Box schaut. "Ich schätze, dass die Katze gerade...