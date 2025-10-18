Im Robert-Schumann-Haus erklingen am Sonntag Werke von Zwickauer Komponisten

Die Besucher erwartet ein Konzert mit musikalischen Uraufführungen und literarischen Zwischentexten. Eine Komposition sticht besonders hervor.

Zur Eröffnung des Festivals „Kammermusikwelten in Zwickau“ präsentieren Zwickauer Komponisten am Sonntag, 17 Uhr, im Robert-Schumann-Haus ein vielseitiges Programm für Bassett-, Englisch- und Waldhorn, Gesang, Mandoline, Violine, Bratsche und Klavier. Die Zuhörer erwarten etliche Uraufführungen – und ein besonderes Werk: Im Oktober 2024...