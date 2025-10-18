Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Im Robert-Schumann-Haus erklingen am Sonntag Werke von Zwickauer Komponisten

Bild: Thomas Croy
Zwickau
Im Robert-Schumann-Haus erklingen am Sonntag Werke von Zwickauer Komponisten
Redakteur
Von Thomas Croy
Die Besucher erwartet ein Konzert mit musikalischen Uraufführungen und literarischen Zwischentexten. Eine Komposition sticht besonders hervor.

Zur Eröffnung des Festivals „Kammermusikwelten in Zwickau“ präsentieren Zwickauer Komponisten am Sonntag, 17 Uhr, im Robert-Schumann-Haus ein vielseitiges Programm für Bassett-, Englisch- und Waldhorn, Gesang, Mandoline, Violine, Bratsche und Klavier. Die Zuhörer erwarten etliche Uraufführungen – und ein besonderes Werk: Im Oktober 2024...
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
14:38 Uhr
1 min.
Herbstkonzert: Zwickauer Salonmusikanten spielen im Robert-Schumann-Haus
Dreimal treten die Zwickauer Salonmusikanten am Wochenende im Robert-Schumann-Haus auf – für Freitagabend gibt es noch Karten.
Jakob Nützler
21:00 Uhr
3 min.
Bewegender Moment: Ein Jahr nach seinem Tod erklingt Thomas Richters „Aquarell“ im Zwickauer Robert-Schumann-Haus
Pianist Daniel Rietdorf spielte „Aquarell“, daneben seine Lehrerin Sarah Stamboltsyan.
Der Komponist und Lehrer prägte Generationen von Musikern in Zwickau. Ein Werk von ihm bringt das Publikum am Sonntagabend erneut zum Innehalten und lässt Erinnerungen lebendig werden.
Thomas Croy
