Im VW-Werk Zwickau werden Autos jetzt auch zerlegt

Zwickau
Volkswagen will in dem Werk Millionen investieren, damit Autos zerlegt und wiederaufbereitet werden können. Wie viele Jobs das sichert, wieviel Geld investiert wird und was die Landesregierung fordert.
Das Zwickauer Fahrzeugwerk übernimmt ab sofort die Rolle als zentrales Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im VW-Konzern. Am Mittwoch fiel dazu der offizielle Startschuss. In den nächsten Jahren seien dafür Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro in Umbauten, Technik und KI-Anwendungen geplant, kündigte VW-Sachsen-Chef Danny Auerswald...
