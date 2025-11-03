Im Zwickauer Stadtteil Eckersbach hat sich ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt

Ein Subaru hat beim Abbiegen einen Radfahrer angefahren. Das Unfallopfer konnte noch vor Ort behandelt werden

Im Zwickauer Stadtteil Eckersbach ist es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, ereignete sich das Unglück am 3. November gegen 5.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen zum Geschehen war ein 51-jähriger Subaru-Fahrer am Montagmorgen auf der Scheffelstraße aus Richtung...