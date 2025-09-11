Immer dienstags gratis in der Zwickauer Hauptstraße: ein Sandwich, ein Gespräch, ein Stück Würde

Zwickau
Seit zehn Monaten schmieren die Linken einmal in der Woche Brote und verteilen sie an Passanten. Manche kommen regelmäßig. Ronny aus Neuplanitz ist einer davon.
Ronny aus Neuplanitz hat sich den Dienstagabend gemerkt. Schon viermal sei er hier gewesen - am roten Pavillon vor der Hauptstraße 48. Dort bieten Linke eine „Küche für alle“ an: Sandwiches, Kekse, Kaffee oder Tee - alles gratis, Spenden sind willkommen. Die Idee: beim Essen ins Gespräch kommen. „Einfach klasse“, sagt Ronny, hüpft...
