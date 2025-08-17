Impressionen vom Zwickauer Stadtfest-Sonntag: „Danke für diesen grandiosen Abend!“ Bryan Adams Tribute setzt Schlusspunkt

Das 22. Zwickauer Stadtfest ist beendet. Höhepunkte am letzten Tag waren die mitreißenden Auftritte von Schlagerstar Marie Reim, BMX-Freestyler Chris Böhm und Bryan Adams Tribute aus Dänemark.

Große Hits zum Stadtfest-Finale: Weltstars nach Zwickau zu holen ist nicht unmöglich. Sting war erst vor kurzem da, Bryan Adams im Dezember 2001 in der ausverkauften Stadthalle. Viele, die am Sonntagabend den Abschluss des Zwickauer Stadtfestes auf dem Hauptmarkt feiern, schwelgen in Erinnerungen daran, als die Hits des kanadischen Superstars...