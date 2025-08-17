Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Impressionen vom Zwickauer Stadtfest-Sonntag: „Danke für diesen grandiosen Abend!“ Bryan Adams Tribute setzt Schlusspunkt

Bryan Adams Tribute aus Dänemark spielt zum Stadtfest-Abschluss auf dem Zwickauer Hauptmarkt.
Bryan Adams Tribute aus Dänemark spielt zum Stadtfest-Abschluss auf dem Zwickauer Hauptmarkt.
 14 Bilder
Zwickau
Impressionen vom Zwickauer Stadtfest-Sonntag: „Danke für diesen grandiosen Abend!“ Bryan Adams Tribute setzt Schlusspunkt
Von Thomas Croy, Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 22. Zwickauer Stadtfest ist beendet. Höhepunkte am letzten Tag waren die mitreißenden Auftritte von Schlagerstar Marie Reim, BMX-Freestyler Chris Böhm und Bryan Adams Tribute aus Dänemark.

Große Hits zum Stadtfest-Finale: Weltstars nach Zwickau zu holen ist nicht unmöglich. Sting war erst vor kurzem da, Bryan Adams im Dezember 2001 in der ausverkauften Stadthalle. Viele, die am Sonntagabend den Abschluss des Zwickauer Stadtfestes auf dem Hauptmarkt feiern, schwelgen in Erinnerungen daran, als die Hits des kanadischen Superstars...
