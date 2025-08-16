Impressionen vom Zwickauer Stadtfest: Was am Auftakt-Freitag die Massen begeistert hat

Zwickau
Das 22. Zwickauer Stadtfest hat begonnen. Am Freitag wurde das dreitägige Spektakel mit dem Fassbieranstich durchs Stadtoberhaupt offiziell eröffnet.
Legenden auf der Bühne: Den Abschluss des Stadtfest-Freitags bilden derzeit die legendären H-Blockx aus Münster. Band-Urgestein Henning Wehland, von Beginn an dabei, findet auf Anhieb einen guten Draht zu den Fans. Westfalen grüßt Westsachsen. Der Funke springt sofort über. Begeistertes Gejohle. Rockige Klänge in einer lauen Sommernacht....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.