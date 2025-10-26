In acht Monaten gehen im Zwickauer Gelenkwellenwerk GKN die Lichter aus: Wie motiviert man sich da noch?

Schleichendes Ende: Einst arbeiteten bei dem Zwickauer Zulieferer fast 900 Leute, nun sind es 210. Der Abbau der Fertigung hinterlässt nicht nur leere Hallen, sondern auch eine erschütterte Belegschaft.

Der Zustand im Inneren lässt sich von außen ermessen: Der Parkplatz ist zur Hälfte gefüllt, die Parkbuchten am Straßenrand sind fast alle frei. Im Gelenkwellenwerk GKN in Zwickau-Mosel werden lediglich noch Komponenten hergestellt. Die Gelenkwellenproduktion ist eingestellt. Rund 210 Beschäftigte haben noch zu tun. Vor zwei Jahren waren es...