Zwickau 13.07.2025

In Anlehnung an indisches Holi-Fest: Zwickau erhält Farbfestival „Paint the Sky“

Was sich Zwickauer Jugendliche gewünscht hatten, wird jetzt Realität: ein Farbfestival. Was geplant ist. Farbpulver auf der Kleidung und bunter Nebel: Auf dem Zwickauer Flugplatz findet am 1. August das Farbfestival „Paint the Sky" statt. Das Festival richtet sich an Menschen zwischen 14 und 21 Jahren und erhält Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben", teilte die Stadtverwaltung mit. Der Wunsch nach der Veranstaltung sei von... Farbpulver auf der Kleidung und bunter Nebel: Auf dem Zwickauer Flugplatz findet am 1. August das Farbfestival „Paint the Sky" statt. Das Festival richtet sich an Menschen zwischen 14 und 21 Jahren und erhält Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben", teilte die Stadtverwaltung mit. Der Wunsch nach der Veranstaltung sei von...