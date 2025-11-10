Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • In der Motorsportarena Mülsen kommt synthetischer Sprit in die Kart-Tanks - Ein Zukunftsmodell für Sachsen?

Niels Tröger (li.) und Fabian Kreim vom Rennteam an einem Kart-Fahrzeug in der E-Arena.
Niels Tröger (li.) und Fabian Kreim vom Rennteam an einem Kart-Fahrzeug in der E-Arena.
Zwickau
In der Motorsportarena Mülsen kommt synthetischer Sprit in die Kart-Tanks - Ein Zukunftsmodell für Sachsen?
Von Jan-Dirk Franke
ADAC und Rennsportteam haben zwei Monate lang den Kart-Betrieb mit E-Fuels getestet. Nun liegen die Ergebnisse vor. Und die haben nicht nur den Arena-Chef überzeugt.

Zwei Monate lang wurde ausgiebig getestet, nun liegen die Ergebnisse vor in der Motorsportarena „Arena E“ in Mülsen. Und sie sind sehr gut ausgefallen. Es geht um synthetischen Kraftstoff, sogenannten E-Fuels, der in der Motorsportarena künftig verstärkt in den Kart-Fahrzeugen zum Einsatz kommen soll. Das Rennsportteam der Arena hat den...
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
27.06.2025
5 min.
E-Fuel aus Sachsen gibt es jetzt an der Tankstelle: So viel kostet das neue Klima-Benzin
Synthetischer Kraftstoff an der Zapfsäule: In Kirchweyhe bei Bremen kann man Klima-Benzin aus Sachsen tanken.
Die Chemnitzer Firma CAC und die TU Freiberg bieten ihren synthetischen Kraftstoff erstmals an einer öffentlichen Zapfsäule an. Ist das schon ein Durchbruch auf dem Weg zur Marktreife?
Oliver Hach
22.10.2025
4 min.
E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft
Neue BMW wie dieser sollen ab 2028 mit synthetischem Benzin ausgeliefert werden.
Es kriselt, das bekommt auch der Chemieanlagen-Planer CAC Engineering zu spüren. Ein Großauftrag ist kürzlich weggebrochen. Gleichzeitig konnten die Chemnitzer allerdings mehrere Zukunftsprojekte verbuchen.
Christian Mathea
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel