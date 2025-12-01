Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Einbruch in Reinsdorf.
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Einbruch in Reinsdorf. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Einbruch in Reinsdorf.
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Einbruch in Reinsdorf. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Zwickau
In Gärtnerei in Reinsdorf eingebrochen - Werkzeuge gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Wert der Beute: etwa 15.000 Euro. Was passiert ist.

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag, 30. November, in eine Gärtnerei an der Gewerbestraße im Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün eingedrungen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, gewaltsam in die Räume ein. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge, darunter eine Makita-Bohrmaschine und einen...
Einbruch in Reinsdorfer Gärtnerei: Diebe entwenden teures Werkzeug
Ein Einbruch in eine Gärtnerei in Friedrichsgrün beschäftigt die Polizei.
Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Ortsteil Friedrichsgrün. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel