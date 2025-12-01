In Gärtnerei in Reinsdorf eingebrochen - Werkzeuge gestohlen

Der Wert der Beute: etwa 15.000 Euro. Was passiert ist.

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag, 30. November, in eine Gärtnerei an der Gewerbestraße im Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün eingedrungen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, gewaltsam in die Räume ein. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge, darunter eine Makita-Bohrmaschine und einen...