Bild: jens kandler
Zwickau
In Reinsdorf gehen Maus und Hund auf Weltraumreisen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Das Zimmerplanetarium im Haus der Entdecker zeigt am Freitag und Samstag bei vier Vorstellungen drei verschiedene Filme für Kinder.

Reinsdorf.

Zu insgesamt vier Vorführungen lädt das Haus der Entdecker in Reinsdorf am Freitag, 29., und Samstag, 30. August, in sein Zimmerplanetarium in der Schulstraße 19 ein. Am Freitag um 9.30 Uhr läuft der Film „Armstrong - Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ (45 Minuten, ab fünf Jahre). Am Freitag um 14.30 Uhr und am Samstag um 16 Uhr wird jeweils der Streifen „Captain Schnuppes Weltraumreise“ (Szenenfoto) gezeigt (45 Minuten, ab vier Jahre). Am Samstag um 14.30 Uhr wird „100 Jahre Ewigkeit“ über die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Himmel seit Beginn der Zivilisation aufgeführt. Es geht unter anderem um megalithische Steinkreise, die Ursprünge der Astronomie und moderne Hochseenavigation. (35 Minuten, ab zehn Jahre). Der Eintritt (nur Barzahlung) kostet für Erwachsene 8, für Kinder ab zwölf Jahre 5,50 Euro. www.haus-der-entdecker.deFoto: Jens Kandler

Mehr Artikel