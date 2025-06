In Rente, aber nicht im Ruhestand: Peter Lis und sein Kiosk im Freibad Mülsen

Pommes, Nudeln, Currywurst – und frischer Salat. Im Kiosk des Sommerbad Mülsen gibt es auch Gesundes. Peter Lis betreibt den Imbiss und erzählt zwischen Fritteuse und Schwimmbecken von seiner Arbeit.

340 Portionen Pommes hat Peter Lis am vergangenen Sonntag im Sommerbad Mülsen verkauft. Im Lagerraum seines Kiosks zeigt er auf eine Kühltruhe, voll mit Pommes-Packungen. „Wenn die am Morgen voll war und am Ende des Tages leer ist, weißt du, was du gemacht hast“, sagt er.