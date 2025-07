„In sechs Wochen wird viel vergessen“: Sollten Zwickauer Schüler in den Ferien Nachhilfe nehmen oder lieber ausruhen?

Sechs Wochen frei nach einem anstrengenden Schuljahr: Für viele Schüler sind die Ferien eine Zeit, um abzuschalten. Nachgefragt, ob das sinnvoll ist – oder ob Schüler trotzdem weiter lernen sollten.

Grazia Amalia Steder knobelte in den Sommerferien an Matheaufgaben – in einer Zeit, in der andere im Freibad sitzen. Doch das störte sie nicht: „Das war kein Problem. Es war nicht so, dass ich mich vor der Nachhilfe drücken wollte“, sagt die 18-Jährige aus Bernsdorf, die beim Nachhilfeunternehmen Lernsucks Nachhilfe genommen hat.