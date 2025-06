In virtuelle Welten eintauchen oder selbst eine Geige bauen: In Zwickau ist wieder lange Nacht der Technik

Am 20. Juni kommen alle Neugierigen in Zwickau auf ihre Kosten. Die WHZ lädt ein, Wissenschaft und Forschung zu erleben. Livemusik gibt es auch noch.

Sie wollten schon immer mal in virtuelle Welten eintauchen? Oder etwas selbst designen? Vielleicht sogar eine Geige bauen? All das ist in der Nacht des 20. Juni von 18 bis 0 Uhr möglich. Dann lädt die Westsächsische Hochschule Zwickau zur Langen Nacht der Technik auf den Campus Scheffelstraße ein. Zwei- und Vierradfans können am...