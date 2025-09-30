Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Pianist Nageeb Gardizi wird zum Auftakt Werke von Robert Schumann spielen. Bild: Nageeb Gardizi/privat
Der Pianist Nageeb Gardizi wird zum Auftakt Werke von Robert Schumann spielen. Bild: Nageeb Gardizi/privat
Zwickau
In Zwickau erörtern Mediziner Robert und Clara Schumanns Krankheiten
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Im Robert-Schumann-Haus geht es um Robert Schumanns Todesursache, Fingerlähmung, Schwindelanfälle und Gehörtäuschungen sowie um Clara Schumanns Zahnbehandlungen, Handerkrankung und Ohrenleiden.

Zwickau.

Mit Robert und Clara Schumann als Patienten beschäftigt sich eine wissenschaftliche Tagung, zu der die Robert-Schumann-Gesellschaft am 3. und 4. Oktober ins Zwickauer Robert-Schumann-Haus einlädt. Durch ihre erhaltenen Tagebücher und Briefe gelten die Schumanns als bestdokumentiertes Ehepaar im 19. Jahrhundert. Auf der Tagung unter dem Titel „Robert und Clara Schumann als Patienten. Musikermedizin in historischer Sicht“ werden sich Fachmediziner aus dem In- und Ausland aus verschiedenen Perspektiven – Neurologie, Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Pathologie – den Krankheiten der Musiker widmen. Es geht um Robert Schumanns Todesursache, Fingerlähmung, Schwindelanfälle und Gehörtäuschungen. Erörtert werden auch Clara Schumanns Zahnbehandlungen, Handerkrankung und Ohrenleiden. Derselben Thematik ist eine Sonderausstellung im Schumann-Haus mit zum Teil erstmals ausgestellten Dokumenten gewidmet.

Zum Auftakt findet am Freitag um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Titel „Musik aus Endenich“ statt. Der Pianist Nageeb Gardizi spielt Werke Robert Schumanns aus seinen letzten zwei Lebensjahren in der psychiatrischen Heilanstalt in Endenich bei Bonn. Tickets gibt es für 10, ermäßigt 7,50 Euro im Vorverkauf an der Museumskasse. Die Vorträge beginnen am Samstag, 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mib)

