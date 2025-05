In Zwickau-Marienthal steht erneut eine Mülltonne in Flammen - Setzt sich die Brandserie fort?

Seit drei Monaten brennen immer wieder Mülltonnen, Hecken und ein geparktes Auto. Am frühen Samstagmorgen stand erneut eine Mülltonne in Flammen.

Im Zwickauer Stadtteil Marienthal hat am frühen Samstagmorgen in der Fritz-Heckert-Straße erneut eine Mülltonne gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Die Flammen griffen auf zwei weitere Mülltonnen über, setzten eine Hecke und in einen Baum in Brand. Der Sachschaden wurde mit 1700 Euro...