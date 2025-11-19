Vanlife in Noten gegossen: Nobutthefrog bringen Weltenbummleratmosphäre mit in die Kulturweberei.
Das authentische Weltenbummlerduo Nobutthefrog spielt zauberhaften Indie-Folk, das ihr Publikum daran erinnert, welche Schönheit in der Welt verborgen liegt. Am Donnerstag kommen sie für ein Konzert in der Kulturweberei Zwickau vorbei, genauer in der Kevin Brewery. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt frei, die Getränke bemerkenswert gut und eine Hutspende ist erwünscht. Nobutthefrog pflegen das Zusammenspiel zwischen Geige, Gitarre und zweistimmigem Gesang, das einen Raum für Verbundenheit, Frieden und ein Gespür für das, was wirklich zählt öffnet. Die Konzerte von Nobutthefrog sind ein Leuchtturm des guten Gefühls und schaffen ein Erlebnis im nebligen Alltag, das einen zurück auf den sonnigen Weg des Lebens bringt. (kru)