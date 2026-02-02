Indisches Restaurant „Dal Rotti“ in Zwickau eröffnet: Wie es den ersten Gästen dort schmeckt

Seit dem 1. Februar können Gäste im Lokal „Dal Rotti“ in der Zwickauer Innenstadt essen und trinken. Authentische indische Küche soll es dort geben. Wie sehr trifft die Speisekarte den Geschmack der Gäste?

Bis um 3 Uhr hat Darshan Kakadiya (28) vor dem Starttermin mit seinem Team noch gearbeitet, um alles fertig zu bekommen. „Ich bin erst gegen 5 Uhr morgens eingeschlafen – und um 7 Uhr wieder aufgewacht", sagt der Geschäftsführer des indischen Lokals „Dal Rotti" am Zwickauer Hauptmarkt. Vor lauter Aufregung. Wie es ihm am Tag nach der...