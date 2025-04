Innenstadt-Händler vor XXL-Baustelle in Zwickau: „Der Georgenplatz wird ein Kraftakt“

Eine Baustelle an der Äußeren Plauenschen Straße verschwindet bald. Dafür startet am anderen Ende der Straße die nächste. Händler sorgen sich um die „Einflugschneise“ in die City. Stadtmanagerin Anne Kuhl hat auch gute Neuigkeiten.

Bäckermeister Michael Nötzold macht sich Sorgen. „Seit der Baustelle am Ende der Äußeren Plauenschen Straße ist unser Umsatz um 40 Prozent zurückgegangen“, sagt der Betreiber der dortigen Biobrotmanufaktur. Doch bis 17. April sollen die Fernwärmeleitungen zwischen Haus Nr. 16 und Dr.-Friedrichs-Ring laut Stadtverwaltung verlegt und die... Bäckermeister Michael Nötzold macht sich Sorgen. „Seit der Baustelle am Ende der Äußeren Plauenschen Straße ist unser Umsatz um 40 Prozent zurückgegangen“, sagt der Betreiber der dortigen Biobrotmanufaktur. Doch bis 17. April sollen die Fernwärmeleitungen zwischen Haus Nr. 16 und Dr.-Friedrichs-Ring laut Stadtverwaltung verlegt und die...