Institut: Beschäftigte im Landkreis Zwickau schieben 2,2 Millionen unbezahlte Überstunden

Bei Lehrern und Erziehern fallen die meisten zusätzlichen Arbeitsstunden an, sagt das Pestel-Institut. In der Gastronomie kamen rund 25.000 Stunden zusammen – unbezahlt.

Die Beschäftigten im Landkreis Zwickau haben im vorigen Jahr ordentlich Überstunden geschoben. Insgesamt 4,3 Millionen Stunden kamen zusammen, gut die Hälfte davon (2,2 Millionen) sei ohne Bezahlung erfolgt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. Die Zahlen gehen aus dem „Arbeitszeit-Monitor" hervor, den das...