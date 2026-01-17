Institut für Textil- und Ledertechnik zieht ins neue Gebäude am Ring in Zwickau

Zwickau
Der Neubau der Westsächsischen Hochschule Zwickau füllt sich allmählich mit Leben. Aktuell läuft der Umzug des Instituts für Textil- und Ledertechnik von Reichenbach.
Momentan laufen für das Institut für Textil- und Ledertechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau die Umzugsarbeiten von Reichenbach nach Zwickau in den Neubau an der Äußeren Schneeberger Straße. Maurice Reif, Baukoordinator im Dezernat Technik und Beschaffung an der Hochschule spricht von einer Investition in Höhe von über 40 Millionen...
