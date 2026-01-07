Internet-Betrug: Mann aus dem Zwickauer Umland verliert 150.000 Euro

Betrüger gaukelten online Beteiligungen an Investments und Kauf von Kryptowährung vor. Wie es dazu gekommen ist.

Ein Mann aus dem Landkreis Zwickau ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden und hat 150.000 Euro verloren, wie die Polizei berichtet. Er wurde über eine Online-Anzeige auf eine Plattform aufmerksam, die Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz versprach. Passiert ist das zwischen August vorigen und Januar dieses Jahres. Der Mann investierte...