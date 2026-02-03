MENÜ
  • Internet-Liebe mit bösem Ende: Frau aus Zwickau fällt auf Betrüger herein

Eine Zwickauerin wurde Opfer von Betrügern im Internet.
Eine Zwickauerin wurde Opfer von Betrügern im Internet. Bild: Monika Skolimowska/dpa



Internet-Liebe mit bösem Ende: Frau aus Zwickau fällt auf Betrüger herein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein mittlerer fünfstelliger Betrag ist verloren. Die Frau wurde Opfer von Betrügern, die über Facebook Kontakt aufnahmen. Was dazu bekannt ist.

Eine Frau aus Zwickau ist um mehrere Zehntausend Euro durch einen sogenannten Love-Scamming-Betrug per Internet gebracht worden, berichtet die Polizei. Im Januar 2024 nahmen Unbekannte über Facebook Kontakt zu ihr auf. Sie gaben sich als im Ausland lebende Person aus. Die Betrüger bauten über Monate eine Beziehung zu der Frau auf. Sie forderten...
