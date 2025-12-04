Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Internetausbau jäh gestoppt: Deutsche Glasfaser lässt in Zwickau 10.000 Verträge platzen

2024 feierte Oberbürgermeisterin Constance Arndt feierte mit Vertretern der Deutschen Glasfaser noch den Start des Ausbauprojektes. Jetzt gibt das Unternehmen auf.
2024 feierte Oberbürgermeisterin Constance Arndt feierte mit Vertretern der Deutschen Glasfaser noch den Start des Ausbauprojektes. Jetzt gibt das Unternehmen auf. Bild: Deutsche Glasfaser
Zwickau
Internetausbau jäh gestoppt: Deutsche Glasfaser lässt in Zwickau 10.000 Verträge platzen
Von Frank Dörfelt
Erst klingelten die Mitarbeiter an Haustüren, um Zwickauer vom Glasfaseranschluss zu überzeugen, nun die plötzliche Rolle rückwärts - die Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück. Und jetzt?

Der Glasfaserausbau in Zwickau hat ein dickes Fragezeichen bekommen. Die Deutsche Glasfaser, die weite Teile der Stadt mit schnellem Internet versorgen wollte, hat ihre Pläne überraschend abgebrochen. „Es handelt sich um einen vollständigen Rückzug“, bestätigt Pressesprecher Herbert Spies der „Freien Presse“. Betroffen sind 10.380...
