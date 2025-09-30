Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freitagsgebet in einem Gebetsraum der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig.
Freitagsgebet in einem Gebetsraum der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig. Bild: Oliver Hach/Archiv
Zwickau
Islamisches Gebetszentrum in Zwickau lädt zum Tag der offenen Tür
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 3. Oktober soll in der Reichenbacher Straße 79 über Aspekte des Glaubens und der Lehre informiert und gesprochen werden.

Zwickau.

Das Zwickauer Ahmadiyya-Gebetszentrum in der Reichenbacher 79 lädt am Freitag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Wie es in der Einladung heißt, erwartet Besucher ein vielfältiges und informatives Programm. Es umfasse Gespräche, die ein neues, vorurteilsbefreites Licht auf den Islam werfen und über unterschiedliche Aspekte des Glaubens und der Lehre informieren sollen. Die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat ist nach eigenen Angaben mit mehreren zig Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern verbreitet und gelte als dynamische Bewegung innerhalb des Islam. In Deutschland gehöre sie mit über 52.000 aktiven Mitgliedern und knapp 80 Moscheen zu den größeren islamischen Organisationen. (mib)

