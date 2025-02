Jakob Springfeld: Zwischen „Spiegel“-Cover, Ängsten und persönlichem Druck

Buchautor, Redner, Gallionsfigur der Zivilgesellschaft – aus den Schuhen eines gewöhnlichen Aktivisten ist der Zwickauer längst herausgewachsen. Welche Schattenseiten hat der Ruhm?

Jakob Springfeld möchte am Zwickauer Hauptbahnhof abgeholt werden, als er mit der „Freien Presse“ zum Gespräch verabredet ist. Allein fühle er sich nicht mehr allzu wohl in seiner Heimatstadt, gesteht der 22-Jährige. Der Aktivist und Buchautor lebt mittlerweile in Halle, studiert dort Politikwissenschaft und Soziologie. „Das ist ein...