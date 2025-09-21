Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  James Bond im Zwickauer Dom: Warum sich am Samstagabend ganz normale Besucher an die große Orgel wagten

Der Erste, der sich traut: Bruno Martin aus Cainsdorf an der Eule-Orgel im Zwickauer Dom. Bild: Thomas Croy
Der Erste, der sich traut: Bruno Martin aus Cainsdorf an der Eule-Orgel im Zwickauer Dom. Bild: Thomas Croy
Zwickau
James Bond im Zwickauer Dom: Warum sich am Samstagabend ganz normale Besucher an die große Orgel wagten
Von Thomas Croy
„So eine Gelegenheit lässt man sich doch nicht entgehen“: Tasten, Pedale, Luftregister – erstmals darf jeder ran ans große Instrument, der sich traut. Manche sind extra deshalb angereist.

Ein markantes „Bam-bam-ba-baam“ hallt durch den Zwickauer Dom. Eine Melodie, die jeder kennt. James Bond persönlich scheint einzumarschieren – doch die Töne entlockt Besucher Georg Fordran (16) aus Mittweida der großen Orgel. Eigentlich will er sich gar nicht trauen, aber dann gibt er sich einen Ruck. Und plötzlich füllt das berühmte...
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
18.09.2025
3 min.
„Ran an die Orgel!“ – und vieles mehr bei der „Nacht der offenen Kirchen“ am Samstag in Zwickau
Wer traut sich? Domkantor Karl Joseph Eckel lädt Besucher zum Orgelspielen ein.
Wer am Samstagabend in Zwickau unterwegs ist, kann Kirchenräume erleben, wie man sie selten kennt: mit ungewohnten Klängen, voller Geschichten – und offen für alle, die neugierig sind.
Thomas Croy
15.07.2025
1 min.
Zwickauer Dom St. Marien wird zum Entdeckungsort
Im Dom startet eine neue Veranstaltungsreihe.
„Dom & Klang“ ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe.
Jens Arnold
Mehr Artikel