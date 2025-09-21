James Bond im Zwickauer Dom: Warum sich am Samstagabend ganz normale Besucher an die große Orgel wagten

„So eine Gelegenheit lässt man sich doch nicht entgehen“: Tasten, Pedale, Luftregister – erstmals darf jeder ran ans große Instrument, der sich traut. Manche sind extra deshalb angereist.

Ein markantes „Bam-bam-ba-baam" hallt durch den Zwickauer Dom. Eine Melodie, die jeder kennt. James Bond persönlich scheint einzumarschieren – doch die Töne entlockt Besucher Georg Fordran (16) aus Mittweida der großen Orgel. Eigentlich will er sich gar nicht trauen, aber dann gibt er sich einen Ruck. Und plötzlich füllt das berühmte...