Jamie McLean Band aus den USA spielt am Sonntag in Westsachsen

Zwickau
Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Roots Rock, Southern Soul, New Orleans Funk, Delta Blues und New York Swagger freuen.
Zwischen Auftritten in Torgau und Rimsting (Chiemgau) macht die die Jamie McLean Band aus den USA am Sonntag, 19 Uhr ist im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne Station. Die Gruppe verbindet Einflüsse aus Roots Rock, Soul, Funk und Blues und stellt auf ihrer Europa-Tour das neue Album „One Step Forward“ vor, das in New York entstand und von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.