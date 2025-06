„Je heißer es wird, umso schlimmer“: Warum eine Zwickauer Long-Covid-Patientin auf einen kühlen Sommer hofft

Kerstin Thüring ist 2021 an Covid erkrankt und hat noch immer mit langfristigen Einschränkungen zu kämpfen. An manchen Tagen kommt sie kaum aus dem Bett. An heißen Sommertagen geht gar nichts mehr.

Vor einem Jahr war Kerstin Thüring bereits das zweite Mal zur Kur. Es war in den Sommerferien, viele Physiotherapeuten waren im Urlaub. So richtig etwas gebracht, findet Thüring, hat es nicht. Anstrengend war das Lauftraining bei Sonne und Hitze – durch Bewegung sollte ihr Körper wieder stärker werden. „Man denkt sich: ‚Die eine Runde...