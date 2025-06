Jetzt doch: AfD will Untersuchungsausschuss zu Bauproblemen bei Zwickauer Justizvollzugsanstalt einsetzen

Die Fraktion hat einen Fragenkatalog mit 108 Punkten an die Landesregierung geschickt. Nach der Sommerpause will die AfD einen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen.

Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag will jetzt doch einen Untersuchungsausschuss zu den Bauproblemen bei der Zwickauer Justizvollzugsanstalt einsetzen. Das kündigte der Meeraner AfD-Abgeordnete Andreas Gerold gegenüber der "Freien Presse" an. Gerold verwies auf eine Große Anfrage der AfD an die Landesregierung, die 108 Fragen umfasst und...