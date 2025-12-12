Jetzt steht es fest: VW-Werk in Zwickau behält den Cupra Born und wird den ID.3 ein Jahr länger bauen

Es kommt anders als vor einem Jahr vereinbart: Das Fahrzeugwerk bleibt ein Mehr-Marken-Standort. Damit gewinnt das Werk Zeit. Das dürfte aber nicht der einzige Grund für die Entscheidung von Volkswagen sein

Zwickau. Schon vor Monaten gab es erste Spekulationen darüber, nun herrscht Gewissheit: Das Zwickauer Fahrzeugwerk von Volkswagen bleibt ein Mehr-Marken-Standort und somit breiter aufgestellt als noch vor gut einem Jahr im Zuge des Sparpaketes vereinbart war: Der Cupra Born bleibt dem Standort mit rund 8500 Beschäftigten als Modell erhalten, soll weiter exklusiv in Zwickau gefertigt werden. Der ID.3 wird länger vom Band laufen - und zwar bis Ende 2027. Das wurde am Freitag auf einer Betriebsversammlung im Zwickauer Werk bekanntgegeben.

"Wir begrüßen die Entscheidung der Marke Volkswagen, die für die künftige Werksbelegung Klarheit schafft, indem sie den Cupra als exklusive Produktion in Zwickau belässt und den ID.3 erst Ende 2027 nach Wolfsburg verlagert", sagte VW-Sachsen-Geschäftsführer Danny Auerswald einem Sprecher zufolge auf der Belegschaftsversammlung. Hintergrund sei, dass Volkswagen die Belegung seiner beiden größten deutschen Produktionsstandorte auf Basis aktualisierter Volumenplanung neu sortiert habe, hieß es.

Neue ID.4-Version wird nur noch in Emden gebaut

Die Tarifeinigung zum Sparpaket vom Dezember 2024 sah eigentlich vor, dass im Werk Zwickau ab 2027 nur die beiden Audi-Varianten Q4 E-tron und Q4 E-tron Sportback verbleiben. Alle anderen Modelle sollten an die beiden Konzernstandorte in Niedersachsen gehen. Der ID.3 und der Cupra sollten künftig in Wolfsburg produziert werden, der ID.4 und die Coupé-Version ID.5 in Emden. Dass das Werk in Ostfriesland die ID.4/5-Produktion übernimmt, stand allerdings schon länger fest.

VW wird das Fahrzeug in einer überarbeiteten Version in den Handel bringen. Dafür müssen Produktionsanlagen umgerüstet werden. Das findet nur in Emden statt. Bislang teilt sich das Werk die ID.4-Fertigung mit Zwickau.

Stammwerk Wolfsburg ist gut ausgelastet

Schon im Sommer dieses Jahres gab es aber erste Hinweise darauf, dass der Cupra doch in Zwickau bleibt, weil das Stammwerk in Wolfsburg mit der Produktion ausgelastet ist. Im September hieß es dann in Konzernkreisen, dass auch der ID.3 länger in Zwickau vom Band laufen kann.

Der Grund: Die VW-Golf-Fertigung in Wolfsburg soll nun doch nicht schon Ende 2026 auslaufen. Eigentlich sollte der Golf ab 2027 in Mexiko vom Band rollen. Mit den beiden E-Modellen aus Zwickau wollte man die Lücke schließen, bis das Stammwerk umgebaut ist und mehrere Flaggschiffe rund um den ID.Golf produzieren kann. Die Nachfrage nach dem Verbrenner-Golf ist allerdings noch hoch. Das sei nicht der optimale Zeitpunkt, um die Produktion in eine andere Fabrik zu verlegen, verlautete aus Unternehmenskreisen.

Was bisher fehlte, war jedoch eine offizielle Bestätigung durch das Unternehmen. Volkswagen hatte immer darauf verwiesen, dass die Werksbelegungen Thema in der jährlichen VW-Planungsrunde sind und dort vom Aufsichtsrat auch beschlossen werden. Das ist nun offenkundig geschehen.

Mitarbeiter des Zwickauer Volkswagen-Werkes bei einer Feierstunde zum 35. Jubiläum. Dabei wurde bekannt, dass die Autofabrik entgegen früherer Planungen ein Mehrmarken-Standort bleiben wird. Bild: Hendrik Schmidt/dpa Mitarbeiter des Zwickauer Volkswagen-Werkes bei einer Feierstunde zum 35. Jubiläum. Dabei wurde bekannt, dass die Autofabrik entgegen früherer Planungen ein Mehrmarken-Standort bleiben wird. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Cupra Born soll Mindestproduktionszahl absichern

Was bedeutet das für das VW-Werk in Zwickau? Mit dem ID.3 gewinnt der Standort Zeit, um sich auf die vereinbarten Produktionseinschnitte einzustellen. Und der Cupra Born - ein E-Modell der VW-Schwestermarke Seat - dürfte im Werk gebraucht werden, damit zukünftig die im Tarifkompromiss festgeschriebene jährlichen Mindestproduktion von 120.000 Autos erreicht wird.

Denn die beiden Elektro-Audis sind schon seit fast fünf Jahren auf dem Markt, offensichtlich wird mit sinkenden Verkaufszahlen gerechnet. In der Zulassungsstatistik in Deutschland zählte das Modell zuletzt mit einem Minus von gut zwölf Prozent in den ersten zehn Monaten dieses Jahres zu den Verlierern. (jdf)