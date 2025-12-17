„Jetzt wissen wir, was wir wollen“: Zwickauer Band Enero geht nach Tour zum Neustart 2026 ins Studio

Nach fast zehn Jahren Pause ist das Alternative-Rock-Quartett Enero zurück im Proberaum und auf der Bühne. Am Sonnabend sind die Musiker im Zwickauer Ringkeller zu erleben.

Ihr Proberaum ist noch derselbe wie vor zehn Jahren. Trotz vieler Jahre, in denen die Musiker von Enero nicht zusammen auf der Bühne gestanden haben, fühle sich der Band-Neustart an, „als wäre die Pause nur kurz gewesen", sagt Michael Nötzold. Der Drummer sowie Sänger Christian Nötzold gehören zur Urbesetzung von Enero.