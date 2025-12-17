MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Jetzt wissen wir, was wir wollen“: Zwickauer Band Enero geht nach Tour zum Neustart 2026 ins Studio

Die Bandmitglieder von Enero sind keine Newcomer mehr: Christopher Reißmann, Michael Nötzold, Christian Nötzold und Kevin Weidauer (v. l.).
Die Bandmitglieder von Enero sind keine Newcomer mehr: Christopher Reißmann, Michael Nötzold, Christian Nötzold und Kevin Weidauer (v. l.). Bild: Ralf Wendland
Die Bandmitglieder von Enero sind keine Newcomer mehr: Christopher Reißmann, Michael Nötzold, Christian Nötzold und Kevin Weidauer (v. l.).
Die Bandmitglieder von Enero sind keine Newcomer mehr: Christopher Reißmann, Michael Nötzold, Christian Nötzold und Kevin Weidauer (v. l.). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Jetzt wissen wir, was wir wollen“: Zwickauer Band Enero geht nach Tour zum Neustart 2026 ins Studio
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fast zehn Jahren Pause ist das Alternative-Rock-Quartett Enero zurück im Proberaum und auf der Bühne. Am Sonnabend sind die Musiker im Zwickauer Ringkeller zu erleben.

Ihr Proberaum ist noch derselbe wie vor zehn Jahren. Trotz vieler Jahre, in denen die Musiker von Enero nicht zusammen auf der Bühne gestanden haben, fühle sich der Band-Neustart an, „als wäre die Pause nur kurz gewesen“, sagt Michael Nötzold. Der Drummer sowie Sänger Christian Nötzold gehören zur Urbesetzung von Enero.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Neues Leben für altes Umspannwerk in Zwickau: Das sind die Pläne der Sparkasse
Dirk Ebersbach von der Sparkasse (v. l.), Architekt Michael Uhlig und Projektsteurer Ulrich Hostmann im alten Umspannwerk.
Transformation in Zwickau: Im Hof der Sparkasse Zwickau entsteht ein modernes Veranstaltungszentrum. Wie die Architekten den Charakter des Gebäudes bewahren wollen.
Holger Weiß
27.08.2025
3 min.
„Zwischen 50 und 500 Besuchern ist alles drin“: Neues Festival feiert im Kreis Zwickau Premiere
Junge Menschen organisieren im Kreis Zwickau ein Festival mit Musik und Workshops.
Kreative Köpfe aus der Region organisieren das „You & Me Festival“. Am 29. August wird die Waldpension in Giegengrün zum Schauplatz.
Holger Weiß
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel