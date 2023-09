Jobabbau bei VW – was bedeutet das für Zwickau?

Christian Sommer (Mitte), Pressesprecher von Volkswagen Sachsen, gibt ein Statement vor dem Werk in Zwickau. Volkswagen baut zahlreiche Stellen in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau ab. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen mit. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Bild: Hendrik Schmidt