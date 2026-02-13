Jobcenter in Zwickau digital erweitert

Zwickau
Das Jobcenter bietet mit dem neuen Terminal Zugang zu digitalen Diensten. Besucher können etwa Führungszeugnisse beantragen. Weitere Funktionen sind verfügbar.
Ein neues Bürgerterminal ist im Jobcenter Zwickau in Betrieb genommen worden. Das Jobcenter teilte mit, dass der neue Servicepunkt einen sicheren Zugang zu zentralen Verwaltungs- und Gesundheitsdiensten ermöglicht. Die Einführung erfolgte unter Begleitung durch Roman Wygas, Deutsche Gesellschaft für Informations- und Versorgungsmanagement...
