Das neue Terminal im Jobcenter ist für jedermann frei zugänglich.
Das neue Terminal im Jobcenter ist für jedermann frei zugänglich. Bild: Iris Lapat
Zwickau
Jobcenter in Zwickau digital erweitert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Jobcenter bietet mit dem neuen Terminal Zugang zu digitalen Diensten. Besucher können etwa Führungszeugnisse beantragen. Weitere Funktionen sind verfügbar.

Ein neues Bürgerterminal ist im Jobcenter Zwickau in Betrieb genommen worden. Das Jobcenter teilte mit, dass der neue Servicepunkt einen sicheren Zugang zu zentralen Verwaltungs- und Gesundheitsdiensten ermöglicht. Die Einführung erfolgte unter Begleitung durch Roman Wygas, Deutsche Gesellschaft für Informations- und Versorgungsmanagement...
