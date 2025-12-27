Jobchancen auf dem Tiefpunkt: Zwickauer Fachkräftebörse als Hoffnungsschimmer

Personalabbau in der Automobilbranche trifft Zwickau hart. Die Arbeitsagentur spricht von einem schwierigen Arbeitsmarkt. Kann die Fachkräftebörse im Zwickauer Rathaus eine Hilfe sein?

Andrea Weiß von der Zwickauer Arbeitsagentur hat die Nachricht am Samstag beim Frühstück in der Zeitung gelesen: Die Jobchancen für Arbeitslose seien an einem Tiefpunkt, lautet die Einschätzung ihrer obersten Chefin Andrea Nahles, die die Bundesagentur für Arbeit leitet. Kommentieren will Weiß diese Einschätzung nicht, aber auch sie sagt:...