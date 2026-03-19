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Der Musiker Joseph Parsons kommt nach Lichtentanne.
Der Musiker Joseph Parsons kommt nach Lichtentanne. Foto: Dörthe Externest
Der Musiker Joseph Parsons kommt nach Lichtentanne.
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Zwickau
Joseph Parsons live in Lichtentanne: Ein Muss für Rock- und Folk-Fans
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am 26. März wird das Kulturzentrum St. Barbara von den Klängen Joseph Parsons‘ erfüllt. Der Musiker ist nicht nur für seine Vielseitigkeit bekannt.

Im Kulturzentrum St. Barbara an der Hauptstraße 30 in Lichtentanne spielt Joseph Parsons ein Konzert. Der Musiker aus den USA ist für seine Solo-Auftritte zwischen Rock und Folk bekannt. Seine Lieder drehen sich um Liebe, Verlust und Selbstfindung. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr, wurde mitgeteilt. Parsons setzt auf...
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