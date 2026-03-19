Joseph Parsons live in Lichtentanne: Ein Muss für Rock- und Folk-Fans

Zwickau
Am 26. März wird das Kulturzentrum St. Barbara von den Klängen Joseph Parsons‘ erfüllt. Der Musiker ist nicht nur für seine Vielseitigkeit bekannt.
Im Kulturzentrum St. Barbara an der Hauptstraße 30 in Lichtentanne spielt Joseph Parsons ein Konzert. Der Musiker aus den USA ist für seine Solo-Auftritte zwischen Rock und Folk bekannt. Seine Lieder drehen sich um Liebe, Verlust und Selbstfindung. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr, wurde mitgeteilt. Parsons setzt auf...
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