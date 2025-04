Jubel auf der Freilichtbühne: Kirchberg gewinnt „MDR-Frühlingserwachen“

Nach zwei Wochen Abstimmung steht fest: Die Kirchberger haben mit ihrem Einsatz für die Freilichtbühne die Fernsehshow in ihre Stadt geholt. Schon jetzt herrscht am Borberg Partystimmung.

Kirchberg heißt der Gewinner der Aktion „MDR-Frühlingserwachen“. Mit ihrem Einsatz für die Freilichtbühne am Borberg haben die Bürger der Stadt die Abstimmung per Telefon und Internet klar gewonnen: 48,4 Prozent der binnen zwei Wochen über 100.000 abgegebenen Stimmen gingen an Kirchberg. Die Stadt verwies damit ihre Mitbewerber Schleiz...