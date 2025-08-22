Jugendfreizeitzentrum Zwickau: Die Handwerker rücken wieder an

Seite Ende 2022 wird die Einrichtung im Stadtteil Marienthal gründlich saniert. Viel ist schon passiert, vor allem außen. Jetzt geht es im Inneren weiter. Ganze 75 Räume sind betroffen.

Schön, dass endlich alles fertig ist, könnte denken, wer sich das städtische Kinder- und Jugendfreizeitzentrum im Zwickauer Stadtteil Marienthal von außen anschaut. Doch fertig ist nur der erste Bauabschnitt. Im Oktober rücken wieder die Handwerker an. Es geht drinnen weiter: Insgesamt 75 Räume werden dann ganz oder teilweise saniert, wie...