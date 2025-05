Jugendweihe in Westsachsen: Das lässt sich Familie Läßig das Fest von Tochter Shana kosten

Sie ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: die Jugendweihe. Um den Tag gebührend zu feiern, hat Familie Läßig aus dem Kreis Zwickau viel organisiert. Was kostet das und warum ist es ihnen so wichtig?

Wenn Ralf und Ulrike Läßig sich an ihre eigenen Jugendweihen erinnern, dann fallen Wörter wie „aufregend“ oder „feierlich“. Inzwischen ist ihre Tochter Shana so weit: Am 3. Mai feiert sie in der Festscheune Thurm ihre Jugendweihe. Vorher hat die 14-Jährige aus Lichtenstein neben der Vorfreude auch ein bisschen Angst: „Dass ich die...