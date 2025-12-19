MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.
Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.
Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Zwickau
Junge Frau bei Unfall in Zwickau verletzt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie war in Bockwa gegen ein parkendes Auto gefahren.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, gegen 9.20 Uhr, im Zwickauer Ortsteil Bockwa gekommen. Wie die Polizei dazu informiert, fuhr eine 22-jährige Renault-Fahrerin die Behringstraße in Richtung Birkensteig entlang. Auf Höhe des Hausgrundstückes 21 kollidierte ihr Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten VW. Durch den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
1 min.
15- und 17-Jähriger im Mopedauto bei Unfall in Wilkau-Haßlau verletzt
Bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Eine 80-Jährige ist an einer Tankstelle gegen das kleine Auto gefahren. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
28.11.2025
1 min.
Unfall im B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag im Einsatz
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Unfall im Tunnel in Zwickau beziffert.
Nach dem Spurwechsel kollidiert ein Laster mit einem Opel. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
Mehr Artikel