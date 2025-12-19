Junge Frau bei Unfall in Zwickau verletzt

Zwickau
Sie war in Bockwa gegen ein parkendes Auto gefahren.
Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, gegen 9.20 Uhr, im Zwickauer Ortsteil Bockwa gekommen. Wie die Polizei dazu informiert, fuhr eine 22-jährige Renault-Fahrerin die Behringstraße in Richtung Birkensteig entlang. Auf Höhe des Hausgrundstückes 21 kollidierte ihr Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten VW. Durch den...
