Junge Zwickauer proben für Musical-Premiere

Zwickau
Das Musical-Projekt Planitzer Kirchgemeinden in den Winterferien hat Tradition. Welches Stück wird dieses Jahr aufgeführt?
Mehr als 50 Akteure stecken mitten in den Proben – für das neue Musical, dass am Wochenende in der Schlosskirche Planitz aufgeführt wird. „David wird König“ heißt es und stammt aus dem Repertoire des christlichen Adonia-Projekts, dass sich der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmet. Neben gemeinsamen Gesangs- und...
