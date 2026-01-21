Justizministerin Constanze Geiert spricht im Zwickauer Gewandhaus über Rechtsdurchsetzung

Zwickau
Die Ministerin kommt zur Werkeinführung der Schauspielinszenierung des Stückes „Michael Kohlhaas“ von Kleist. Worum es dabei geht.
Das Theater Plauen-Zwickau lädt für Mittwoch, 28. Januar, um 18 Uhr zur Einführungssoiree der Schauspiel-Inszenierung „Michael Kohlhaas“ im Gewandhaus Zwickau ein. Die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (CDU) wird sich als Gast dabei zu Fragen des Rechtsstaats äußern. Vorab besucht sie das Landgericht und das Amtsgericht...
