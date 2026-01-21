MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Justizministerin Constanze Geiert spricht im Zwickauer Gewandhaus über Rechtsdurchsetzung

Paul Heimel, Claudia Lüftenegger und Hanif Idris in einer „Kohlhaas“-Szene.
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger und Hanif Idris in einer „Kohlhaas“-Szene. Bild: Christian Leischner
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger und Hanif Idris in einer „Kohlhaas“-Szene.
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger und Hanif Idris in einer „Kohlhaas“-Szene. Bild: Christian Leischner
Zwickau
Justizministerin Constanze Geiert spricht im Zwickauer Gewandhaus über Rechtsdurchsetzung
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ministerin kommt zur Werkeinführung der Schauspielinszenierung des Stückes „Michael Kohlhaas“ von Kleist. Worum es dabei geht.

Das Theater Plauen-Zwickau lädt für Mittwoch, 28. Januar, um 18 Uhr zur Einführungssoiree der Schauspiel-Inszenierung „Michael Kohlhaas“ im Gewandhaus Zwickau ein. Die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (CDU) wird sich als Gast dabei zu Fragen des Rechtsstaats äußern. Vorab besucht sie das Landgericht und das Amtsgericht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
15:40 Uhr
1 min.
Sächsische Justizministerin Constanze Geiert stellt sich in Reichenbach Bürgerfragen
Constanze Geiert (CDU) kommt nach Reichenbach.
Die CDU-Politikerin kommt zu einer Bürgerfragestunde in das Hotel am Park. Was das Thema sein wird.
Lutz Kirchner
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
26.09.2025
4 min.
Das Theater Plauen-Zwickau zeigt einen ganz anderen „Kohlhaas“
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Hanif Idris erzählen als Clowns Kleists „Michael Kohlhaas“ gganz neu.
Recht, Rache und Radikalisierung – von Clowns gespielt? In Plauen funktioniert der Widerspruch erstaunlich gut.
Maurice Querner
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel