Die neue Straße führt von der Olzmannstraße zur Bülaustraße. Bild: Ralf Wendland
Die neue Straße führt von der Olzmannstraße zur Bülaustraße. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
JVA-Zufahrtsstraße Zwickau: Zwei Namen stehen zur Auswahl
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vorschlag der Stadt lautet „Am Ausbesserungswerk“. Der Kulturausschuss favorisiert „Am alten Bahnwerk“. Der Stadtrat entscheidet über Benennung.

Die von der Stadt Zwickau neu gebaute Straße von der Olzmannstraße zur Justizvollzugsanstalt Marienthal soll künftig „Am Ausbesserungswerk“ heißen. So schlägt es die Stadtverwaltung dem Stadtrat vor, der am 27. November darüber entscheiden wird. Die Arbeitsgruppe „Straßenbenennung“, bestehend aus Vertretern von sechs städtischen...
